В Беларуси продолжается комплексная проверка боеготовности Вооруженных Сил

7 Апреля 2018 12:04

Военнообязанные оттачивают навыки ведения огня из артиллерийских орудий, ЗРК и систем ПВО. Сейчас проходит так называемое слаживание подразделений, которые пополнили военнослужащие запаса. Полевые выезды совершили снятые с хранения образцы техники, в том числе, танки. В ходе учения, военнообязанные показали готовность к выполнению поставленных задач.

Сергей Савицкий, старший офицер боевой подготовки ВС Беларуси:

"Производится этап слаживания рот механизированного батальона в рамках подготовки батальонов к тактическому учению и боевой стрельбе, в ходе которой сегодня проведено занятие по управлению огнем мотострелковых рот в обороне, которые являются необходимым фактором для подготовки именно к этому тактическому учению".

В план действий входит проведение командно-штабного учения. Подразделениям предстоит вести оборонительный бой.