В Беларуси продолжается комплексная проверка боеготовности Вооруженных Сил

29 Января 2018 19:04

Сегодня учебно-боевые задачи выполнили несколько подразделений. В готовность приведен парашютно-десантный батальон сил спецопераций, бойцы которого совершили марш на полигон Лепельский. Им предстоят стрельбы из штатного оружия, гранатометов и боевых машин. Часть сил авиационных частей перебазировались на новые аэродромы. На назначенные позиции вышли подразделения зенитно-ракетных войск и приступили к дежурству. В готовность также приведены механизированные и танковые подразделения Северо-западного и Западного оперативных командований. Напомним, с 25 января в Вооруженных Силах, согласно решению министра обороны, проводится комплексная проверка готовности и способности ряда соединений и воинских частей выполнить задачи по предназначению.