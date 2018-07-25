В Беларуси продлили сроки безвизового режима

Теперь иностранцы могут находиться в нашей стране без специальной отметки в паспорте до 30 суток. Указ вчера подписал Президент. Главное условие пребывания иностранных гостей осталось прежним: въезжать на территорию Беларуси они должны только через Национальный аэропорт Минск. Таким же образом туристы обязаны покинуть страну. Как и ранее, новые правила не коснутся тех, кто прибывает в Минск из России, а также вылетает из белорусской столицы в российские аэропорты. Ожидается, что визовое упрощение оживит интерес к нашей стране у туристов, а также улучшит бизнес-климат. Гости также смогут без проблем стать зрителями детского "Евровидения" в этом году и ІІ Европейских игр в следующем.