В Беларуси продлен срок безвизового пребывания иностранных туристов

В Беларуси продлили сроки безвизового режима! Теперь иностранцы могут находиться в нашей стране без специальной отметки в паспорте до 30 суток. Указ подписал Президент. Главное условие пребывания иностранных гостей осталось прежним: въезжать на территорию Беларуси они должны только через воздушную гавань - Национальный аэропорт Минск. Таким же образом туристы обязаны покинуть страну. Как и ранее, новые правила не коснутся тех, кто прибывает в Минск из России, а также вылетает из белорусской столицы в российские аэропорты. Ожидается, что визовое упрощение оживит интерес к нашей стране иностранных путешественников, а также улучшит бизнес-климат. Многочисленные гости также смогут без проблем стать зрителями детского "Евровидения" в этом году и Европейских игр в следующем.

Напомним, Беларусь дала старт режиму без виз в феврале 2017. Всё это время иностранцы могли пребывать в нашей стране без визы 5 суток. Чуть позже - с начала этого года - эти сроки продлили до 10 дней, но лишь для отдельных районов Брестской и Гродненской областей. В Минспорта неоднократно заявляли, что готовы предложить иностранцам дополнительные визовые послабления.