В Беларуси поздравляют мам, чьи малыши появились на свет в новогоднюю ночь

3 Января 2018 19:10

Сегодня в Беларуси продолжают поздравлять мам, чьи малыши появились на свет в новогоднюю ночь. Так, в Брестском областном роддоме первой родилась девочка. На часах было 1:20. Малышка родилась здоровой весом 3 650. Всего в первые сутки 2018-го бригада врачей приняла роды 9 раз. На свет появились 6 девочек и 3 мальчика. Юго-западный регион по прежнему удерживает планку лидера в стране по количеству новорожденных.

В Брестском областном роддоме есть все необходимое для обследования будущих родителей, выявления патологий на ранней стадии, лечения и выхаживания сложных малышей с массой тела ниже 1000 граммов. Все чаще практикуют здесь и партнерские роды.