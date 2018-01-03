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В Беларуси поздравляют мам, чьи малыши появились на свет в новогоднюю ночь
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3 Января 2018 19:10

В Беларуси поздравляют мам, чьи малыши появились на свет в новогоднюю ночь

Сегодня в Беларуси продолжают поздравлять мам, чьи малыши появились на свет в новогоднюю ночь. Так, в Брестском областном роддоме первой родилась девочка. На часах было 1:20. Малышка родилась здоровой весом 3 650. Всего в первые сутки 2018-го бригада врачей приняла роды 9 раз. На свет появились 6 девочек и 3 мальчика. Юго-западный регион по прежнему удерживает планку лидера в стране по количеству новорожденных.

В Брестском областном роддоме есть все необходимое для обследования будущих родителей, выявления патологий на ранней стадии, лечения и выхаживания сложных малышей с массой тела ниже 1000 граммов. Все чаще практикуют здесь и партнерские роды.

  

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