В Беларуси повысили зарплаты некоторым врачам

27 Декабря 2017 12:09

В первую очередь на прибавку могут рассчитывать врачи-эксперты медико-реабилитационных комиссий, в том числе председатели таких комиссий и сотрудники РНПЦ медицинской экспертизы. Врачам высшей категории оклады повысят на 50 %, первой и второй - на 40 и 30 соответственно.

На доплаты могут рассчитывать также медсестры, которые вводят противотуберкулезные препараты пациентам. За каждого пациента оклад таких работников вырастет на 5 и 10 %.