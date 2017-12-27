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В Беларуси повысили зарплаты некоторым врачам
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27 Декабря 2017 12:09

В Беларуси повысили зарплаты некоторым врачам

В первую очередь на прибавку могут рассчитывать врачи-эксперты медико-реабилитационных комиссий, в том числе председатели таких комиссий и сотрудники РНПЦ медицинской экспертизы. Врачам высшей категории оклады повысят на 50 %, первой и второй - на 40 и 30 соответственно.

На доплаты могут рассчитывать также медсестры, которые вводят противотуберкулезные препараты пациентам. За каждого пациента оклад таких работников вырастет на 5 и 10 %.

  

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