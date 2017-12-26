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В Беларуси побит температурный рекорд 1980 года
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26 Декабря 2017 12:03

В Беларуси побит температурный рекорд 1980 года

В Беларуси побит температурный рекорд 1980 года. Вчера воздух в Бресте прогрелся до 9,1 градуса. Это почти на целый пункт больше предыдущего максимума. В остальных городах страны температура на рекорд не пошла. В Витебской области и вовсе был небольшой минус.

  

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