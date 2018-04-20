Главная>>Общество>>В Беларуси планируют внедрить систему референтного ценообразования на лекарства
Общество
RSS
В Беларуси планируют внедрить систему референтного ценообразования на лекарства
Скачать Поделиться

23 Апреля 2018 08:04

В Беларуси планируют внедрить систему референтного ценообразования на лекарства

Сейчас в стране регулируются оптовые и торговые надбавки абсолютно на все препараты - отечественные и импортные. При этом чем выше цена - тем ниже надбавка. В то же время не урегулированной остается цена производителя. Главная цель - повысить доступность лекарств. И чтобы цена на импортные позиции в Беларуси не была выше, чем в аптеках соседних стран.

Если пилотный проект докажет свою эффективность, то такой механизм введут и на другие группы лекарств.

  

Другие новости

Пра надвор'е Пра надвор'е 21.04.2018 21:55 / Общество Пра надвор'е
Песчаная буря в Беларуси Пясчаная бура ў Беларусі 21.04.2018 21:30 / Общество Песчаная буря в Беларуси
Работа обратной связи Работа зваротнай сувязі 21.04.2018 15:45 / Общество Работа обратной связи

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =