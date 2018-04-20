В Беларуси планируют внедрить систему референтного ценообразования на лекарства

23 Апреля 2018 08:04

Сейчас в стране регулируются оптовые и торговые надбавки абсолютно на все препараты - отечественные и импортные. При этом чем выше цена - тем ниже надбавка. В то же время не урегулированной остается цена производителя. Главная цель - повысить доступность лекарств. И чтобы цена на импортные позиции в Беларуси не была выше, чем в аптеках соседних стран.

Если пилотный проект докажет свою эффективность, то такой механизм введут и на другие группы лекарств.