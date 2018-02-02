Главная>>Общество>>В Беларуси ожидается снег и порывистый ветер. Объявлен оранжевый уровень опасности
Общество
RSS
В Беларуси ожидается снег и порывистый ветер. Объявлен оранжевый уровень опасности
Скачать Поделиться

3 Февраля 2018 15:04

В Беларуси ожидается снег и порывистый ветер. Объявлен оранжевый уровень опасности

Завтра по юго-востоку мокрый снег и метель. Ночью и утром сильные осадки пройдут в Гомельской, Могилевской и Брестской областях. Местами возможно налипание мокрого снега, слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Усилится и ветер. Температура - от нуля до минус 7.

  

Другие новости

Прогноз погоды на 3 февраля Прагноз надвор’я на 3 лютага 02.02.2018 15:40 / Общество Прогноз погоды на 3 февраля

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =