В Беларуси ожидается снег и порывистый ветер. Объявлен оранжевый уровень опасности

3 Февраля 2018 15:04

Завтра по юго-востоку мокрый снег и метель. Ночью и утром сильные осадки пройдут в Гомельской, Могилевской и Брестской областях. Местами возможно налипание мокрого снега, слабый гололед, на отдельных участках дорог гололедица. Усилится и ветер. Температура - от нуля до минус 7.