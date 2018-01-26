Общество
26 Января 2018 17:00
В Беларуси отменили вступительные экзамены в пятые классы гимназий
Накануне такой указ подписал Глава государства. Сегодня Министерство образования разъяснило механизм работы по новому документу.
По словам экспертов, отмена экзаменов позволит снять с детей серьезную эмоциональную и физическую нагрузку.
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