В Беларуси отмечают День строителя

12 Августа 2018

С профессиональным праздником всех, кто работает в этой сфере, поздравил Президент Александр Лукашенко.

С января в отрасли отмечается рост зарплаты почти в 25 процентов. 2018 год стал рекордным за последние годы по объемам строительства. В стране планируется увеличить объемы ввода жилья для многодетных семей до 10-ти тысяч квартир в год.

Сейчас на согласовании находится экспериментальный проект указа по строительству жилья для минчан в Смолевичах, где можно будет строить по заявительному принципу независимо от места в очереди.

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