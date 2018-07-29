В Беларуси отмечают День работников торговли

Отрасль стабильно занимает второе место по вкладу в ВВП после обрабатывающей промышленности. Численность занятых в торговле - 14,5 % от всего экономически активного населения. И за 8 лет рост почти наполовину. Увеличивается и розничный товарооборот: за первое полугодие - плюс 10 %. Это результат и увеличения доходов населения, и широкого ассортимента отечественных товаров на полках магазинов. Также в городах становится всё больше торговых объектов, развивается ритейл и открываются частные магазины.

Решить проблему нехватки магазинов на селе призван 345-й указ. За полгода действия документа открыто почти 700 объектов.