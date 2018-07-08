В Беларуси отмечают День работников налоговых органов

С профессиональным праздником налоговиков поздравил Президент. Александр Лукашенко подчеркнул, что от их работы во многом зависит обеспечение социальной стабильности в стране. Сейчас поступления в бюджет от профильных инспекций свыше 70 %. Наибольший вклад на плечах индивидуальных предпринимателей. Для них действует упрощенная система налогообложения. Также взят курс на совершенствование систем интернет-обслуживания, чтобы свести к минимуму необходимость посещения инспекций.

Андрей Соболевский, начальник инспекции Министерства по налогам и сборам Беларуси по г. Минску: "Личный кабинет плательщика может быть открыт как для организаций, индивидуальных предпринимателей, так и для физических лиц. На сегодняшний день в инспекциях города Минска воспользовались данными электронными услугами порядка 75 тысяч плательщиков".

Впрочем, о посетителях налоговых тоже подумали. В столичных инспекциях развивают системы центров обслуживания, аналогичные банковским, что тоже упростило процедуру декларирования и выплат по счетам. На данный момент в Минске их 6. В планах запустить еще 4.