В Беларуси открываются елочные базары

22 Декабря 2017 07:12

В Беларуси началась продажа главного новогоднего атрибута. Сегодня в столице откроются елочные базары. Стоимость будет зависеть от высоты дерева. Можно приобрести и искусственные ели. Елочные базары будут работать до 31 декабря. Те, кто хочет сэкономить, могут приобрести дерево в лесхозах. А вот рубить самовольно лесники не рекомендуют. Сумма штрафа больше купленной ели примерно в 100 раз.