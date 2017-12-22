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22 Декабря 2017 07:12

В Беларуси открываются елочные базары

В Беларуси началась продажа главного новогоднего атрибута. Сегодня в столице откроются елочные базары. Стоимость будет зависеть от высоты дерева. Можно приобрести и искусственные ели. Елочные базары будут работать до 31 декабря. Те, кто хочет сэкономить, могут приобрести дерево в лесхозах. А вот рубить самовольно лесники не рекомендуют. Сумма штрафа больше купленной ели примерно в 100 раз.

  

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