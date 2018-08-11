В Беларуси открывается сезон охоты на водоплавающую и болотную дичь

Сегодня открывается сезон охоты на водоплавающую и болотную дичь (кроме гусей). Он продлится до 8 декабря. В этот период в светлое время суток с помощью ружья из засады, подхода, с подъезда с маломерных судов разрешено добывать такие виды, как бекас, казарка канадская, кряква, утка серая, чернеть красноголовая и хохлатая и другие. Напомним, в марте этого года согласно указу № 112 вступили в силу ряд изменений и дополнений в Правила ведения охотничьего хозяйства и охоты.

Изменения коснулись и самой дичи. Перечень охотничьих животных дополнился двумя новыми видами птиц - гоголь и свиязь.