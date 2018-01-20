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В Беларуси осадков не ожидается, но станет холоднее
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21 Января 2018 15:07

В Беларуси осадков не ожидается, но станет холоднее

В ночь на понедельник столбики термометров местами опустятся до минус 12, днем - до 9 мороза. На дорогах гололедица. Однако к среде потеплеет и будет около нуля. И по прогнозам синоптиков, сильных морозов до конца января не будет.
  

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