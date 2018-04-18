15 Апреля 2018 21:41

С приходом настоящего весеннего тепла любители скорости и встречного ветра становятся неотъемлемой составляющей белорусских дорог. Сегодня в Беларуси официально открыт мотосезон.

Более тысячи байкеров со всей Беларуси собрались у столичного Ледового дворца, чтобы после теплой встречи с коллегами по цеху и фееричного шоу колонной проследовать по центру Минска. Как готовились вступить в новый сезон со своим железным конем столичные мотоциклисты? Какой он, герой нашего времени - в репортаже наших корреспондентов (видео).