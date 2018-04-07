В Беларуси обновляют правила выдачи кредитов

6 Апреля 2018 21:29

С 1 мая Нацбанк обязует коммерческие финучреждения особо тщательно оценивать доходы своих клиентов. Теперь заемщику дадут в долг только тогда, если выплаты банку не превысят 40 % от суммы дохода. Пристальное внимание на рынок кредитования регулятор обратил после резкого роста спроса на потребительские займы. Чтобы предупредить возможные риски для финансового рынка страны, Нацбанк решает охладить пыл заемщиков и привязать долги к зарплатам. Все подробности у Ольги Анищенко.

Национальный банк ежемесячно обновляет статистику: долги перед банками у белорусов растут. К марту граждане одолжили свыше 9 миллиардов рублей. Еще год назад не было и 2. Впрочем, цифры удивления не вызывают: кредиты за последнее время стали доступнее. Люди, понятно, не стали копить на крупные покупки, а массово пошли в банки, предпочитая недорого занять, чтобы получить свой товар уже сегодня.

Бум кредитования фиксируют с прошлого года. Как только регулятор снижает ставку рефинансирования (а в прошлом году она падала 8 раз), ползут вниз и кредитные ставки.

На фоне доступности жизни в кредит банки, конечно, становятся активнее и максимально упрощают условия выдачи взаймы: отменяют справки о доходах, позволяют брать в долг онлайн, а хорошему клиенту даже доставляют кредитку почтой. Но заявляют: это вовсе не уловки для дилетантов.

Андрей Жишкевич, председатель правления коммерческого банка:

"Это скорее не свидетельство либерального подхода к оценке кредитного риска, а наоборот попытки в конкурентной борьбе лучшее качество сервиса предоставить клиенту".

Глава одного из банков - лидеров кредитования уверен: контроль за платежеспособностью белорусов тем самым вовсе не ослаб. Да и новые правила отсеют немногих. Лишь поумерят аппетиты. Тому, кто платить по долгам не способен, и раньше бы отказали. Сегодня это каждый второй клиент. Однако да, белорусы в последний год берут взаймы много. Но если сравнить с Европой...

Андрей Жишкевич, председатель правления коммерческого банка:

"Бум потребительского кредитования таковым является только в сопоставлении с нами годовой давности. А в целом по сравнению с европейским стандартным уровнем закредитованности у нас население еще в очень комфортной зоне находится".

На волне повышенного интереса к займам Национальный банк накануне решает вмешаться. Всплеск активности все же чреват волнениями на финансовом рынке, говорят эксперты. Жесткая монетарная политика в минувшем году укрепила рубль и удержала инфляцию. Если взять кредиты под контроль - это станет допгарантом устойчивости рынка.

И вот сегодня регулятор объявляет: все кредиты привяжут к доходу. В стране появятся показатели долговой нагрузки.

Так, клиенту дадут взаймы, только если выплаты банку не превысят 40 % от суммы его среднемесячного дохода. Какие доходы при этом возьмут в расчет? Регулятор поясняет: возможен учет не только зарплаты. Но это, как говорится, на усмотрение банка.

Однако заем в 40 % от суммы дохода - это лишь ориентир для потребительских кредитов. Для строительства или покупки жилья подход особый. Потенциальный долг привяжут к стоимости недвижимости, к примеру, квартиры, которую банк берет в залог в качестве обеспечения.

Впрочем, дать клиенту сверх этой нормы возможно. Главное, чтобы доля таких кредитов в общем портфеле банка не превышала 10 %. И в этом регулятор лоялен. В остальном же новые правила не рекомендация, а обязанность банков отслеживать доходы своих клиентов. Пристальнее посмотреть на зарплаты финансовым учреждениям предстоит уже с 1 мая.