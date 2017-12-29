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В Беларуси новогодняя ночь будет без снега и мороза
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29 Декабря 2017 09:03

В Беларуси новогодняя ночь будет без снега и мороза

2018 начнется с плюсовых температур. Днем 1 января будет около нуля по северо-востоку, а на юго-западе - до плюс 8. Прогнозируется и дождь.  

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