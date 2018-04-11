В Беларуси необходимо создавать новый - региональный - уровень кадрового резерва

11 Апреля 2018 19:05

Об этом сегодня шла речь в Администрации Президента. Ее глава Наталья Кочанова встретилась с пилотной группой таких управленцев. Это более 70 потенциальных руководителей. Они прошли жесткий конкурсный отбор. Их будущее - достойно представить высшее звено местной власти на региональном уровне. Сегодня в стране ощущается нехватка управленцев в областях и районах. А от того, насколько компетентен чиновник, напрямую зависит устойчивое развитие регионов. Будущим руководителям предложили пройти образовательные курсы и стажировки. Это новейшие практики управления в различных сферах - от АПК до промышленного производства. За ними также закрепят знающих управленцев для изучения опыта работы на местах.

Марат Жилинский, ректор Академии управления при Президенте Беларуси:

"Результат очень простой - повышение уровня местного руководителя. Не секрет, самый главный итог работы любого руководителя - доверие людей к местной власти. Мы должны учиться работать с людьми, и это касается всех сфер - будь то ремонт дороги, будь то ЖКХ, образование или другие сферы. Это внимание к людям, честность, порядочность чиновника, потому что речь идет именно о новой формации госуправленцев регионального уровня. Сегодня дан старт этому пилотному проекту".

Вадим Кравчук, первый зампредседателя Брестского горисполкома:

"Самое главное у будущего управленца - это личностные качества, чтобы хотелось этим заниматься, чтобы было желание. Надо любить людей, и тогда ты сможешь входить в их положение и решать проблемы, которые они поднимают".

Особое внимание - навыкам публичных выступлений чиновников перед камерой. В Академии управления даже создадут небольшую студию, где будущие управленцы смогут оттачивать мастерство общения с прессой.