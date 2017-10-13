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В Беларуси не появятся беби-боксы
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11 Октября 2017 21:10

В Беларуси не появятся беби-боксы

Такое заявление прозвучало на пресс-конференции в Минске.

По словам представителей Минздрава, в тех странах, где открыты беби-боксы, число брошенных детей не сократилось. Также сегодня стало известно, что в Беларуси не будет развиваться система домашних родов. По словам специалистов, обязательно наблюдение бригады врачей. И не только во время родов. Доктора настоятельно рекомендуют проходить постоянный осмотр, начиная с первых месяцев беременности.

И сегодня стало известно, что в Беларуси откроется первый центр репродуктивного здоровья для мужчин.

  

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