В Беларуси не появятся беби-боксы

11 Октября 2017 21:10

Такое заявление прозвучало на пресс-конференции в Минске.

По словам представителей Минздрава, в тех странах, где открыты беби-боксы, число брошенных детей не сократилось. Также сегодня стало известно, что в Беларуси не будет развиваться система домашних родов. По словам специалистов, обязательно наблюдение бригады врачей. И не только во время родов. Доктора настоятельно рекомендуют проходить постоянный осмотр, начиная с первых месяцев беременности.

И сегодня стало известно, что в Беларуси откроется первый центр репродуктивного здоровья для мужчин.