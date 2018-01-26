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В Беларуси начались мероприятия, приуроченные к международному Дню памяти жертв холокоста
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26 Января 2018 19:08

В Беларуси начались мероприятия, приуроченные к международному Дню памяти жертв холокоста

Сегодня в Минске прошла встреча еврейских общин, религиозных конфессий и представителей дипкорпуса. В память о шести миллионах погибших евреев были зажжены символические шесть свечей. И был презентован проект "Бабочка", который посвящен детям, ставшими жертвами холокоста.

Символические свечи сегодня были зажжены и на одном из мест Минского гетто, рядом с еврейским кладбищем.

  

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