Главная>>Общество>>В Беларуси началась работа со спецгруппой резерва руководящих кадров
Общество
RSS
В Беларуси началась работа со спецгруппой резерва руководящих кадров
Скачать Поделиться

11 Апреля 2018 13:04

В Беларуси началась работа со спецгруппой резерва руководящих кадров

Это более 70-ти потенциальных руководителей, представляющих все регионы страны. Ожидается, что в будущем они достойно представят местные органы власти на региональном уровне. Как отметили сегодня в Администрации Президента, в стране ощущается нехватка управленцев в областях и районах. А от того, насколько компетентен чиновник, напрямую зависит устойчивое развитие регионов. Будущим руководителям предложено пройти образовательные курсы и стажировки. За ними также закрепят знающих управленцев - для изучения опыта на местах.
  

Другие новости

Пра надвор'е Пра надвор'е 10.04.2018 21:40 / Общество Пра надвор'е
Прогноз погоды на 11 апреля Прагноз надвор’я на 11 красавіка 10.04.2018 15:34 / Общество Прогноз погоды на 11 апреля

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =