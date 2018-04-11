В Беларуси началась работа со спецгруппой резерва руководящих кадров

11 Апреля 2018 13:04

Это более 70-ти потенциальных руководителей, представляющих все регионы страны. Ожидается, что в будущем они достойно представят местные органы власти на региональном уровне. Как отметили сегодня в Администрации Президента, в стране ощущается нехватка управленцев в областях и районах. А от того, насколько компетентен чиновник, напрямую зависит устойчивое развитие регионов. Будущим руководителям предложено пройти образовательные курсы и стажировки. За ними также закрепят знающих управленцев - для изучения опыта на местах.