Общество
11 Апреля 2018 13:04
В Беларуси началась работа со спецгруппой резерва руководящих кадров
Это более 70-ти потенциальных руководителей, представляющих все регионы страны. Ожидается, что в будущем они достойно представят местные органы власти на региональном уровне. Как отметили сегодня в Администрации Президента, в стране ощущается нехватка управленцев в областях и районах. А от того, насколько компетентен чиновник, напрямую зависит устойчивое развитие регионов. Будущим руководителям предложено пройти образовательные курсы и стажировки. За ними также закрепят знающих управленцев - для изучения опыта на местах.
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