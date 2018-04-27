27 Апреля 2018 15:00

Июньское солнце в конце апреля. В Беларуси на праздничные выходные - летняя погода. Температура воздуха будет выше нормы на 8 градусов. Ночью до 7 тепла, днем максимум 20, в воскресенье - 24 с плюсом. А вот в понедельник по югу страны - 29 градусов, правда, с дождем.

Такая летняя погода сохранится в Беларуси до конца следующей недели.