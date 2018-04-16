Общество
18 Апреля 2018 13:12
В Беларуси на этой неделе ожидается ветреная погода
На завтра объявлен оранжевый уровень опасности - порывы будут достигать 18 метров в секунду. Погода будет неустойчивой: по востоку кратковременные дожди. Днем до 18 тепла.
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