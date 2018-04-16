Главная>>Общество>>В Беларуси на этой неделе ожидается ветреная погода
Общество
RSS
В Беларуси на этой неделе ожидается ветреная погода
Скачать Поделиться

18 Апреля 2018 13:12

В Беларуси на этой неделе ожидается ветреная погода

На завтра объявлен оранжевый уровень опасности - порывы будут достигать 18 метров в секунду. Погода будет неустойчивой: по востоку кратковременные дожди. Днем до 18 тепла.
  

Другие новости

Пра надвор'е Пра надвор'е 17.04.2018 21:40 / Общество Пра надвор'е
Пра надвор'е Пра надвор'е 16.04.2018 21:30 / Общество Пра надвор'е

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =