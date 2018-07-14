В Беларуси готовятся новые подходы к таможенному регулированию

Подготовку обновленной редакции закона сегодня обсудили вместе с бизнесом. Состоялось заседание общественно-консультативного совета при Государственном таможенном комитете. Особое внимание - электронному декларированию, "единому окну", уполномоченным операторам и свободным экономическим зонам. Детали нового документа в репортаже Светланы Лукьянюк.

Главный ориентир для белорусского законодательства - Таможенный кодекс ЕАЭС. Документ уже работает с начала года. Сейчас пришло время и свою правовую базу унифицировать. Главное - чтобы она была удобной для бизнеса: оформление и проезд границы занимали минимум времени, и бумажных документов становилось меньше, операции переходили в сторону электронных. Учесть интересы таможенных органов, перевозчиков и субъектов хозяйствования призвана экспертная группа.

Среди новаций - снижение вдвое пени, если за долг отдали добровольно. Таможенные платежи сможет погасить и третье лицо. Будет возможность расплатиться в рассрочку или попросить отсрочку. Не будут пересматривать оплату, если прошло пять лет. А плательщик сможет по письменному заявлению узнать об остатке денег.

Такие подходы бизнес поддерживает. Те, кто работает на внешних рынках уже по новым правилам ЕАЭС, отмечают в первую очередь скорость таможенного оформления. Говорят: увеличилась в разы.

Для удобства и легковых, и грузовых машин в следующем году начнут реконструкцию пункта пропуска "Каменный Лог" на границе с Литвой. В итоге пропускные возможности увеличатся втрое - до 6 тысяч авто в сутки. А во время ремонта транспортные потоки перераспределят.

Обновлять "Каменный Лог" будут на заемные деньги Европейского инвестиционного банка. Рядом с таможней уже возводят крупный логистический центр, где можно будет и оформлять товар. Завершить работы обещают к сентябрю.