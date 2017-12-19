В Беларуси до выборов в местные Советы депутатов осталось 2 месяца

18 Декабря 2017 19:03

В Могилевской области подано более 4 тысяч заявлений на регистрацию инициативных групп. Более половины из них - в сельской местности. Наибольшую активность проявили представители Коммунистической и Объединенной гражданской партий. Сбор подписей идет и во время пикетов на улицах.

Валерий Берестов, председатель Могилевской областной избирательной комиссии по выборам депутатов местных Советов 28-го созыва:

"Графы в подписном листе может заполнять, лучше, если будет заполнять сам избиратель. Но по просьбе избирателя некоторые графы может заполнять и член инициативой группы. А вот дату и подпись в подписном листе поставить обязан собственноручно избиратель".

Сбор подписей в поддержку будущих кандидатов инициативные группы могут проводить и во время обхода избирателей. Участники обязаны предъявить удостоверение и паспорт.

Для проведения выборов по стране образовано 5 869 участков для голосования. Из них больше всего в Гомельской и Минской областях. Такую информацию разместил Центризбирком.