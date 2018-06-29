В Беларуси до конца года еще раз пересчитают трудовые пенсии

Об этом заявил в парламенте вице-премьер Василий Жарко. Напомним, трудовые пенсии с мая уже увеличились более чем на 5%. С учетом роста средней зарплаты и развитием экономики появятся возможности для нового повышения. Также поднималась и тема здравоохранения. На экспорте медуслуг мы заработали уже в этом году 15 миллионов долларов. Журналисты спросили у вице-премьера о системе госзакупок после громких коррупционных дел в этой сфере.

Василий Жарко, заместитель премьер-министра Беларуси:

"Идут закупки медтехники, лекарств, лечебный процесс не остановлен. Но, может быть, какой-то новый алгоритм выработаем. У нас было две комиссии - закупочная и конкурсная, чтобы одна одну контролировала. Врачи честные, которые работают, они и будут работать. И лечебный процесс никто не допустит, чтобы был сорван".

На совместном заседании Палаты представителей и Совета Республики поднимали тему нехватки детских садов. Вице-премьер заверил, что вопрос шаговой доступности дошкольных учреждений будет решен до 2020 года.