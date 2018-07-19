В Беларуси - черничный сезон

Лето - ягодная пора и в этом году урожаи радуют. Так, объемы заготовки черники в Гомельской области превысили прошлогодние. У населения уже закупили 160 тонн ягод. И сбор продолжается. Особенно богаты на урожаи Житковичский, Лельчицкий, Октябрьский и Светлогорский районы. Анна Ковалева продолжит.

С 4 утра Любовь Морозько с сестрой на ногах. Формальный рабочий день длится до 11-ти. За это время женщины собирают 4 ведра. Говорят, хороший плюс к пенсии. За день можно заработать почти 100 рублей.

В Беларуси собирать чернику разрешено только руками. Мини-комбайны под запретом. Иначе вместо заработка ждет штраф – почти полтысячи рублей.

Черное золото у населения скупают кооператоры и частные заготовители. Облпотребсоюз предлагает, к примеру, 3 - 4 с половиной рубля за килограмм. Причем, скупщики сами приезжают в лес, по заявкам населения, чтобы погрузить и транспортировать ягодный улов в нужное место. По всей области 18 таких передвижных приемных пунктов. Стационарных - в 5 раз больше.

Черника – ягода особая: радиационный контроль обязателен. В потенциально опасные районы заготовили даже не пытаются ездить. В розничную торговую сеть отправляют ягоду, если уровень накопленной радиации не превышает 185 беккерелей.

Склады и холодильные камеры готовы к приему продукции. Эти в Житковичском райпо построили 5 лет назад. Оборудование новое, есть возможности принимать огромные партии ягод.

К слову, урожай этого года прочит увеличение валютной прибыли. Ягод в лесу почти в 3 раза больше, чем в 2017 году. На сегодня только на юго-востоке Беларуси заготовили 160 тонн черники. И это уже больше, чем за все прошлогоднее лето.