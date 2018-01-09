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В Беларуси аномальный зимний паводок
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9 Января 2018 13:02

В Беларуси аномальный зимний паводок

В Петриковском районе Гомельской области талыми водами реки Птичь подтоплена дорога Лучицы - Хвойня. Участок пока временно закрыт для легкового транспорта, жизнедеятельность в деревне не нарушена. Угрозы зданиям нет. Спасатели постоянно следят за обстановкой.

  

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