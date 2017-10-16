Главная>>Общество>>В Беларусь с благотворительной миссией прибыла делегация из Италии
Общество
RSS
В Беларусь с благотворительной миссией прибыла делегация из Италии
Скачать Поделиться

16 Октября 2017 13:07

В Беларусь с благотворительной миссией прибыла делегация из Италии

Викарий католической архиепархии города Кальяри и помощник президента Сардинии отправились в пансион для детей с онкологическими заболеваниями. Сюда будут перечислены средства для поддержки семей.

  

Другие новости

2017 объявлен в СНГ Годом семьи 2017 аб’яўлены ў СНД Годам сям'і 15.10.2017 21:05 / Общество 2017 объявлен в СНГ Годом семьи
Пра надвор'е Пра надвор'е 14.10.2017 21:37 / Общество Пра надвор'е

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =