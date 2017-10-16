Общество
16 Октября 2017 13:07
В Беларусь с благотворительной миссией прибыла делегация из Италии
Викарий католической архиепархии города Кальяри и помощник президента Сардинии отправились в пансион для детей с онкологическими заболеваниями. Сюда будут перечислены средства для поддержки семей.
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