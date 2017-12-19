В Беларусь прибыл Вифлеемский огонь

19 Декабря 2017 19:06

Сегодня по традиции белорусским скаутам его передали на границе польские коллеги. Священное пламя из базилики Рождества Христова - места, где, согласно Библии, больше двух тысяч лет назад был рожден Иисус Христос, прибывает в нашу страну уже в 18 раз. По пути в Гродно лампада с огнем преодолела больше пяти тысяч километров. Сегодня же священное пламя отправится в Минск и другие костелы Беларуси.

Павел Безляпович, викарий Фарного костела г. Гродно:

"Менавіта гэты агонь, гэты свет Езуса Хрыста павінен для кожнага верніка, для кожнага хрысціяніна прыпамінаць нам аб гэтым, для чаго родзіцца Езус Хрыстус, і як я павінен прымаць яго, і як я павінен жыць паводле яго слова".

В Гродненском кафедральном костеле Франциска Ксаверия огонь будет находится до 6 января. Все это время независимо от конфессии зажечь Вифлеемскую свечу сможет каждый.