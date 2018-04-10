Главная>>Общество>>В апреле министры проведут в Совмине личные приемы граждан и юрлиц
Общество
RSS
В апреле министры проведут в Совмине личные приемы граждан и юрлиц
Скачать Поделиться

11 Апреля 2018 07:11

В апреле министры проведут в Совмине личные приемы граждан и юрлиц1

Сегодня пройдет встреча с руководителем аппарата Совета Министров Александром Турчиным. На пятницу запланирован прием у министра иностранных дел Владимира Макея. 18 апреля на вопросы граждан ответит министр связи и информатизации Сергей Попков. Также встречи пройдут 25 и 27 апреля. Личные приемы, как правило, проводятся по предварительной записи.

  

Другие новости

Пра надвор'е Пра надвор'е 10.04.2018 21:40 / Общество Пра надвор'е
Прогноз погоды на 11 апреля Прагноз надвор’я на 11 красавіка 10.04.2018 15:34 / Общество Прогноз погоды на 11 апреля

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =