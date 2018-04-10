В апреле министры проведут в Совмине личные приемы граждан и юрлиц

Общество
11 Апреля 2018 07:11
В апреле министры проведут в Совмине личные приемы граждан и юрлиц1
Сегодня пройдет встреча с руководителем аппарата Совета Министров Александром Турчиным. На пятницу запланирован прием у министра иностранных дел Владимира Макея. 18 апреля на вопросы граждан ответит министр связи и информатизации Сергей Попков. Также встречи пройдут 25 и 27 апреля. Личные приемы, как правило, проводятся по предварительной записи.
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