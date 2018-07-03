В 23:00 небо над Минском озарит праздничный фейерверк

3 Июля 2018

Все новинки военпрома и лучшие образцы техники мирного назначения уже совсем скоро мы увидим в парадных колоннах. Кульминацией праздника станет акция "Споем гимн вместе". В 22:55 голоса тысяч белорусов сольются в одном звучании. Вся страна запоет национальный гимн.

Ровно в 23:00 небо над Минском озарит праздничный фейерверк. 30 залпов будут даны из 6 точек столицы. Установки разместят таким образом, чтобы горожане могли наблюдать за красочным представлением из любого уголка Минска.

Фейерверк раскрасит небо у стелы “Минск – город-герой”, в микрорайоне Уручье, вблизи поселка Новинки, в районе водохранилища Дрозды, а также в микрорайоне Чижовка и на площадке аэропорта Минск-1.

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#3 июля. День Независимости Республики Беларусь

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