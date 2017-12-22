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В 22:10 на "Беларусь1" - прямая трансляция из костела Святого Архангела Михаила
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24 Декабря 2017 12:01

В 22:10 на "Беларусь1" - прямая трансляция из костела Святого Архангела Михаила

Праздничное богослужение из Ватикана смогут увидеть и белорусы. Белтелерадиокомпания покажет его после полуночи -- в 00:10. А в 22:10 на телеканале "Беларусь 1" - прямая трансляция из костела Святого Архангела Михаила в поселке Ивенец, где отслужит Архиепископ-Митрополит Минско-Могилевский Тадеуш Кондрусевич.

 

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