В 216-ти гимназиях Беларуси отменили экзамены в пятый класс

26 Января 2018 21:25

Горячая новость, которую ждали. В гимназиях Беларуси - всего их 216 - отменили экзамены в пятый класс. Соответствующий указ подписал Глава государства накануне. Таким образом, школьники будут учиться без испытаний до девятого класса. Минобразования дорабатывает проект, но уже с этого года дети будут летом отдыхать. На все вопросы, обещали в ведомстве, ответят, и резких изменений в школьной программе не будет. Алексей Волков узнавал, что ждет гимназии.

Ситуация в корне изменилась. Теперь каждый выпускник начальной школы в гимназии получит летом билет, не экзаменационный, а в пятый класс. При этом уровень обучения, как и само понятие "гимназия" никуда не исчезает.

Основная цель указа номер 30 - снять с детей эмоциональную и физическую нагрузку - многие школьники не выдерживает экзаменационной потогонки в столь юном возрасте и просто перегорают. Меняется и система двух дополнительных часов. Теперь их необязательно тратить на иностранный язык - школа сама решает.

Радость учащихся гимназии № 23 можно понять, отмененные экзамены - это отдых и крепкие нервы родителей. Но косить от учебы никто не намерен. Вот у Евы свои цели и взгляды на учебный процесс.

В гимназиях-колледжах с творческим уклоном - все на своих местах. Вот уже три года Влад играет на скрипке. Он - лауреат международных конкурсов. Плюсик в профессиональную карму не отменяет экзамена в пятый класс.

Кстати, изменения и у старшеклассников. Теперь в средних школах появится больше гимназических классов, чтобы сохранить баланс в учебных заведениях. Также образовательная система двигается к единому экзамену после девятого класса - планируют ввести через два года.