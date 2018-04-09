9 Апреля 2018 21:25

Крупнейший белорусский ретейлер ООО "Евроторг", управляющий магазинами "Евроопт" и "Бруснічка", приступает к комплексному обслуживанию жителей всех сельских населенных пунктов Оршанского района. В минувшую субботу начали работу три магазина "Евроопт" - в агрогородке Бабиничи, деревнях Заслоновка и Высокое. Уже в течение месяца в этом регионе откроются 33 стационарных торговых объекта, которые "Евроторгу" передал в аренду Белкоопсоюз. Задача компании - обеспечить комплексное обслуживание всего сельского населения Оршанского района на новом, современном уровне. Марина Романовская продолжит.

Первый из запланированных в Оршанском районе сельских магазинов "Евроопт" открылся в агрогородке Бабиничи. Расстояние до райцентра - порядка 11 километров. После передачи магазина Белкоопсоюза в аренду крупнейшему белорусскому ретейлеру в нем были проведены все необходимые работы по трансформации торговой площади. Причем в максимально короткие сроки. И вот теперь свои двери для жителей агрогородка распахнул уже Евроопт.

Открытие сельских магазинов "Евроопт" в Оршанском районе стало настоящим событием. Мини-маркет в Бабиничах уже в первый день работы посетили сотни человек. Многие пришли к моменту торжественного открытия магазина. Площадь сельских мини-маркетов компактная. Но местные жители могут найти здесь все необходимые товары ежедневного спроса.

Широкий ассортимент, работа без выходных, а также принцип самообслуживания. Как и во всей торговой сети, в сельских магазинах "Евроопт" действует акция "Красная цена", работают фирменные дисконтные карты "Е-плюс". Каждый покупатель имеет возможность принять участие в популярной игре "Удача в придачу!"

В 2018 - в Год малой родины - Евроопт будет интенсивно расширяться в глубинке. Компания заявила о готовности к комплексной работе в районах. В любом населенном пункте, где проживают более 200 человек, Евроопт готов открыть стационарный магазин, а торговлю в деревнях с меньшей численностью обеспечить с помощью автолавок.

Открытия магазинов крупнейшей торговой сети ждут жители сельской местности по всей Беларуси. Еще в 2014 во время исследования, организованного Информационно-аналитическим центром при Администрации Президента, 93 % опрошенных утвердительно ответили на вопрос, хотят ли они, чтобы в их населенном пункте открылся магазин сети "Евроопт". Проведенный в феврале этого года международной компанией Nielsen опрос во всех регионах показал аналогичные результаты.

Егор Хрусталев, руководитель пресс-службы ООО "Евроторг":

"С открытием магазинов "Евроопт" жители поселков и деревень фактически смогут экономить на покупках почти треть. При этом новые торговые объекты нашей компании способствуют развитию местной экономики - увеличиваются налоговые поступления в регионах и создаются новые рабочие места. Наша цель - дойти до каждого белорусского покупателя, обеспечив каждому жителю нашей страны большой ассортимент товаров по честным ценам и самый современный торговый сервис".

Что не менее важно, предложив покупателям в глубинке столичные цены, которые сегодня, как показывает мониторинг, намного ниже сельских, Евроопт тем самым вовлечет в здоровую конкуренцию и остальных игроков на рынке местной торговли, а это опять же пойдет только на благо покупателя. Сегодня в компании "Евроторг" - свыше 520 магазинов "Евроопт" и "Бруснiчка". Порядка 50 из них - в сельской местности. Также в стране работают более 40 автолавок Евроопт, 3 из которых с системой самообслуживания. Развозной торговлей охвачены 15 районов страны, а маршруты автолавок включают почти 1 300 деревень и 30 садовых товариществ. С началом комплексного обслуживания Оршанского района эти цифры в ближайшее время претерпят существенные изменения.