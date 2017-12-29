В 2017 году Беларусь не раз была замечена на лидирующих позициях престижных рейтингов

30 Декабря 2017 21:03

2017-й не скупился на приятные новости. В масштабах не только страны. Целого мира. В этом году Беларусь не раз была замечена на лидирующих позициях престижных рейтингов. Например, страна признана 38-й по комфорту ведения бизнеса. Такую оценку дал Всемирный банк. Также Беларусь вошла в топ стран с самым дешевым Интернетом. И очень хочется надеяться, что впереди только упрочение этих позиций. Ведь предпосылки, сформированные в этом году, а речь о колоссальной работе по либерализации бизнеса и прорывных шагах по развитию цифровой экономики, во все последующие годы должны возыметь созидательное продолжение. Пока большинство стран только опробуют новейшие технологии, мы создаем правовое пространство для их функционирования. Во главе достижений стоит вспомнить и о том, что у нас один из самых низких коэффициентов младенческой смертности. И это тоже повод для гордости. Итак, итоги 2017-го под занавес уходящего года подводим вместе с Юлией Гризунт.

Однажды родители расскажут ему о том, как на втором дне своей жизни он победил смерть. И если он не поверит, можно будет показать десяток статей и сюжетов о том, как в 2017-м в Беларуси впервые прооперировали такого маленького пациента с этой патологией. У младенца не было артерии к левому легкому. Ее заменили на специальный стент. И это не единственный прорыв, сделавший 2017 год поистине историческим для детской хирургии в Беларуси

Благодаря этим очень важным победам Беларусь причислена к странам с одним из самых низких коэффициентов младенческой смертности. Мы третьи в мире. К нам приезжают на лечение отовсюду. Освоены такие технологии, как гамма-ножи и радиоактивный йод, которые позволяют точечно воздействовать на опухоль, не повреждая здоровые ткани. Операции отрабатывают на 3D-органах. В Беларуси делают практически все виды трансплантаций.

Почти еженедельно в этом центре можно увидеть толпы журналистов. Хирурги РНПЦ трансплантации органов и тканей не скупятся на новости. С 2008 года их было как минимум полтысячи. 28 октября 2017 здесь пересадили 500-ю печень.

С этим рекордом белорусских хирургов поздравили на многих языках. Но отечественная медицина - не единственная сфера, о которой знают далеко за рубежом. В этом году Беларусь стала 38-й в рейтинге DoingBusiness. Так ранжировал нашу страну Всемирный банк. Минус позиция по сравнению с 2016-м. Шаг назад, и все-таки - как минимум 2 вперед. Декрет о развитии предпринимательства. Его долго обсуждали, а к концу года документ был подписан и начал работать. Отныне желающим открыть, к примеру, магазин или парикмахерскую, понадобится всего один день и письмо местным властям.

Еще одна приятная новость. По итогам года Беларусь вошла в топ стран с самым дешевым Интернетом - седьмая строчка в общемировом зачете. Доступ во Всемирную паутину белорусской семье обходится в 25 рублей в месяц. И это в 80 раз дешевле, чем в стране с самым дорогим Интернетом - в Буркина-Фасо. Конечно, большой проект "IT страна" невозможен без участия нашей образовательной системы. Сегодня у школьников есть возможность изучать программирование уже в начальной школе.

Для системы образования 2017-й был по-настоящему знаковым. Хотя бы из-за педагогического совета, который стал одним из серьезных толчков для проекта новой редакции Кодекса об образовании.

И это то, что не останется незамеченным ни в одном учебном классе. Так, уже сегодня идет работа по внедрению новой учебной программы. Новые книги по всем школьным дисциплинам будут готовы уже к 1 сентября 2019 года.