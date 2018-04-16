17 Апреля 2018 21:24

Вот уже больше 40 лет семья Цитович развивает деревню Забродье в Минской области. Они построили часовню на президентскую премию "За духовное возрождение", открыли сразу несколько музеев и даже создали образцовый кукольный театр. В глубинку Борис и Валентина переехали из Минска, в Забродье у них появились дети - и сегодня уже они на своей малой родине помогают родителям. Анастасия Бенедисюк продолжит.

40 лет назад он - перспективный художник, она - амбициозный режиссер. Оба - яркие представители творческой интеллигенции: без авантюрных поступков никуда! Так, в 1972-м, только окончив Академию искусств, в поисках музы Борис и Валентина решат переехать в деревню. Пройдет совсем немного времени, и уже к семье Цитович в глубинку за вдохновением выстроится очередь из друзей-художников, писателей и балерин. Каждый из них в Забродье высадит по дереву.

Для жизни сельской и творческой Цитовичи выбрали уникальную деревню. Здесь история буквально в каждом строении. Вот баня. Действующая. И сруб, и фундамент, что 200 лет назад, да и пол аутентичный - ниже уровня земли.

Вот дом - ровесник бани. Ремонт 1937 года: оригинальные потолки, беленные стены, глиняный пол. Из так называемой грязной комнаты (здесь держали кур и баранов) попадаем в хозяйские покои. Обязательно красный угол с иконами, детская люлька и отдельные кровати — для мужа и жены. Это все по предмету долгие годы собирали Борис и Валентина. Некогда дом зажиточной семьи - сегодня музей быта. Сюда водят экскурсии и здесь снимают кино.

Эти куклы - дело рук Валентины Цитович. 40 лет назад в Вилейском районе режиссер основала детский кукольный театр. Он и сегодня - культурный центр округи. А вот супруг в Забродье увлекся историей Первой мировой войны: в лесу Борис Цитович отыскал захоронения тех времен и создал настоящий мемориал. Сейчас восстанавливает вагоны военного поезда.

Во время Первой мировой войны через Забродье проходила линия фронта. Вот там - в сотнях метров отсюда - располагался лазарет. А на этом месте, где сейчас стоит деревянная часовня, был штаб дивизии. Сегодня это первый и единственный музей Первой мировой в Беларуси. И так уж сложилось - тоже рук мастера Цитовича.

Борисоглебскую часовню художник построил на полученную в 2004-м президентскую премию "За духовное возрождение". 4 тысячи туристов (и это только за сезон) приезжают в Забродье. Встречает всех лично Борис Цитович. Он же подробно расскажет о каждом экспонате. На сей раз туристам из Великобритании.

В Забродье и история, и быт, и культура. И немного увлечения Цитовича-младшего. 80 раритетных авто… Вот уж где арт-объект, который десятилетиями возводят сразу два поколения.