Уже более двух лет игра "Удача в придачу!" от "Евроопт" меняет жизнь покупателей к лучшему

19 Апреля 2018 21:33

Кто-то благодаря обычному шоколаду садится за руль нового автомобиля, а кому-то решить жилищный вопрос помогает упаковка сока! Именно так получилось у главных победителей 64-го тура. Жительница Глубокого выиграла квартиру в столице. А три внедорожника разъехались в Молодечно, Березу и Несвиж. Заветные ключи и документы вручили сегодня в торгово-развлекательном центре "Е-сити". Юлия Токарь - встретилась с победителями.

Сегодня заветные ключи и документы от квартиры в Минске и трех новых внедорожников вручили очередным победителям игры "Удача в придачу!".

Больше всего в 64-м туре повезло молодой семье Закревских. В городе Глубокое, что в Витебской области, они живут в съемном доме. Мама Светлана в декрете, супруг Виталий - машинист экскаватора. И представить не могли, что обычная пачка сока, купленная в "Евроопт", поможет решить жилищный вопрос.

Удача с "четырехколесной придачей" улыбнулась и семье Гловинских из Несвижа. Елена - техник по мелиорации, сейчас тоже в декретном отпуске по уходу за третьим сыном. Красный внедорожник пришелся кстати.

Еще один Hyundai Creta цвета синий металлик уехал в Березу Брестской области. Выиграла его заведующая библиотекой в школе Ирина Нелипович. На торжественное вручение в Минск приехала с дочерью, которой подарит выигранную машину.

Есть с чем поздравить и Сидоровых из Молодечно. Большой семье и автомобиль большой! Ключи от оранжевого внедорожника вручили главе семьи - предпринимателю Алексею.

Уже более двух лет игра "Удача в придачу!" тур за туром исполняет мечты белорусов. За это время разыграны 44 квартиры в Минске, 173 автомобиля, 320 путевок на двоих и более полутора миллионов других призов. И более 1 миллиона 600 тысяч других призов. За это время общий призовой фонд игры составил почти 16 миллионов долларов!

Как и прежде, один игровой код начисляется за каждые 10 рублей в чеке с товаром удачи. При оплате необходимо предъявить дисконтную карту е-плюс. И таким образом совершив нужные покупки можно поменять жизнь к лучшему.

Фортуна приходит в дома белорусов каждую неделю. Уже в следующий вторник в 65-ом туре на кону - три внедорожника, квартира в столице, и более 50 тысяч денежных призов.