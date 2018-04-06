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Утверждены принципы формирования данных трудоспособного населения в Беларуси
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5 Апреля 2018 19:02

Утверждены принципы формирования данных трудоспособного населения в Беларуси

В соответствии с декретом № 1 правительство утвердило порядок отнесения трудоспособных граждан к незанятым в экономике. А также определило принципы формирования базы данных этой категории лиц.

Ключевая роль здесь отведена местным органам власти. Для этого предусматривается создание постоянно действующих комиссий, основные задачи которых - содействие гражданам в трудоустройстве. Планируется плотная работа комиссий с нанимателями и госорганами и помощь с трудоустройством в каждом районе. В их функции будет входить формирование списка трудоспособных, которые не работают, находить для них легальный заработок на предприятии или организации, рассматривать заявления временно неработающих. А не желающим трудиться придется возмещать оплату за некоторые предоставляемые государством услуги в полном объеме. 

  

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