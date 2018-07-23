Время для себя! Услугой бесплатной няни в Минске пользуются 19 семей. На такую помощь могут рассчитывать родители, которые воспитывают троих и более детей. В их распоряжении 40 часов в неделю. Семьи с двойняшками бесплатной няней могут пользоваться в течение 20 часов в неделю. Напомним, в этом году в столице многодетных семей стало на полторы тысячи больше - их почти 14 500.

Специалисты отмечают, в этом году портрет современной многодетной семьи - это активная, одаренная и дружная команда. Неслучайно орденом Матери уже отмечены 675 минчанок.