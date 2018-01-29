Урожай экзотических фруктов собирают в Витебской области

30 Января 2018 08:03

Бананы, апельсины, лимоны и даже кофейное дерево растут в агроусадьбе в Чашникском районе. Живописное место на берегу озера оценили туристы из России, Японии и Китая. Сюжет - Марины Романовской.

Экзотические фрукты в этой агроусадьбе дают урожай независимо от поры года. Еще немного и дозреют бананы. Тропический оазис здесь появился семь лет назад. Под зимний сад отвели двенадцать соток.

Сейчас в оранжерее самые разные виды растений. На севере Беларуси зреют апельсины, мандарины, бананы. Рядом растет и гигантский фикус - настоящее украшение экзотической плантации.

Чтобы вечнозеленые растения на севере Беларуси чувствовали себя как дома, нужен определенный климат. Даже когда за окном минус, в тропическом саду стабильно двадцать градусов тепла. Так что в январе сезон самокатов здесь в самом разгаре.

Отдохнуть под пальмами приезжают гости из разных стран. Россия, Китай, Япония, Германия. Только в прошлом году тропический отдых на севере Беларуси выбрали не менее восьми сотен туристов. Многочисленные благодарности в книге отзывов в том числе за свежевыжатые соки и домашнее фруктовое варенье.

В агрономических планах - угощать гостей и ананасами с собственного участка. А пока самое время собирать урожай цитрусовых. Чай с домашними лимонами, говорит хозяйка, проверенное средство для поддержания не только иммунитета зимой, но и хорошего настроения.