Уроки безопасности для юных спасателей в формате open air проходят в Минской области

Сегодня безопасный город с пожарными расчетами и спецтехникой разместился на побережье Минского моря. Познавательные экскурсии проводят для отдыхающих оздоровительных лагерей. Правила безопасных каникул в репортаже Александры Кавелич.

Превратиться в спасателя и познакомиться с профессией, как говорят, изнутри. Берег Минского моря временно стал большой познавательной площадкой. Специальная техника и пожарные машины сегодня в роли своеобразных аттракционов.

Словно охотники за привидениями, шутят маленькие гости, когда специалисты демонстрируют прибор обнаружения газа. Представители профильной службы рассказывают о своей работе и дают советы, как вести себя в экстренных случаях.

Такие уроки в формате open air проводят для отдыхающих оздоровительных лагерей Минской области. Пожалуй, главная локация жарким летом - у воды.

Узнать, как покорять водную стихию, помогают спасатели. Они же напоминают основные правила безопасности. Во время таких водных путешествий обязательно надевать спасательную жилетку и не качаться в лодке.

На побережье демонстрируют спасательные приемы. Наглядный мастер-класс и от водолазов.

Чтобы каникулы были не просто занимательными, полезные экскурсии под открытым небом будут проходить в течение всего летнего сезона. А во время учебного года безопасные мастер-классы проводят в гимназиях и школах.