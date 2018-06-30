Уникальный памятный объект появился в Минске

30 Июня 2018

Урочище Благовщина (некогда расстрельная территория тайной полиции) теперь стала центром поистине межнациональной истории и боли. Место скорби для родных более 200 тысяч жертв нацизма. Трагедию бывшего лагеря смерти Тростенец буквально подняли из пепла и восстановили в мировой памяти. На открытие второй очереди мемориала в память о четвертом по величине лагере смерти в Европе собрались тысячи людей, в том числе высокопоставленные гости из Австрии, Германии, Израиля, Польши, Чехии.

открытие мемориала в Тростенце.jpg

О том, как сохраняют память о войне во имя мирного настоящего и будущего, репортаж Инны Пилевич. Для нее это не протокольное мероприятие и отнюдь не рабочая поездка в Беларусь. Экс-первую леди Австрии в Минск привела личная трагедия, ее семейный долг. Здесь, в некогда концентрационном лагере Тростенец, в военные 40-е оказались родные Маргит Фишер. Ее бабушка вместе с сестрой были доставлены сюда нацистами, чтобы попрощаться с жизнью.

В Тростенце нацисты сжигали и расстреливали мирных жителей не только Беларуси, но и Австрии, Германии, Польши, Чехии. За колючей проволокой каратели включали музыку, чтобы не были слышны стоны многочисленных жертв. Зверства 70-летней давности могли быть забыты. Ведь гитлеровцы, отступая, тщательно замели следы своих преступлений - вскрыли могилы и сожгли тела жертв. И если в Беларуси объект исследовали и хранили историческую правду, то в Западной Европе о страшной расправе на наших землях заговорили лишь в последние 15 лет.

Беларусь первой из союзных республик приняла на себя массированный удар фашистских захватчиков, став ареной самых крупных битв. Наша страна с особенным трепетом чтит память безвинно ушедших в годы войны. По инициативе Главы государства на территории бывшего концлагеря Тростенец было решено создать объект межнациональной скорби. Три года назад на пропитанной кровью и слезами земле была открыта первая очередь проекта - мемориал "Врата памяти". Фигуры изможденных узников переплетаются с колючей проволокой и створками ограждения в знак невозможности вырваться из плена.

Теперь черед восстанавливать в мировой памяти события, произошедшие в Благовщине. Это урочище концентрационного лагеря, где люди погибали от пуль. На этом месте было обнаружено 34 ямы-могилы. Некоторые до 50 метров в длину. Долгое время о чудовищных событиях на этой территории напоминал лишь памятный камень. Сейчас здесь грандиозный мемориал.

мемориал в Тростенце.jpg

800 метров скорби. Последний путь жертв нацизма теперь может измерить шагами каждый посетитель Благовщины. Дорога начинается с этого зала памяти под названием "Вагон". Он символизирует эшелоны, в которых сюда доставляли тысячи жертв. Это остановка стала последней в биографии более 150 тысяч человек.

Всего же в Тростенце были лишены жизни порядка 200 тысяч. Больше жертв лишь в Освенциме, Треблинке и Майданеке. Разделить общую боль на митинг-реквием в честь открытия Благовщины собрались тысячи людей. Вместе с нами скорбят о жертвах Тростенца граждане многих государств. На памятном мероприятии рядом с белорусским лидером его коллеги - президент Германии, действующий и бывший главы Австрии.

Александр Лукашенко и высокопоставленные гости.jpg

Не допустить возрождения страшного прошлого. Таков посыл белорусского лидера. Александр Лукашенко в очередной раз предложил начать глобальный международный диалог стран, чтобы не повторять ошибок прошлого, обеспечить мир и безопасность на континенте. Ведь, как показывает трагический опыт, нельзя игнорировать зло, которое существует даже на стадии идеи. Со временем оно может трансформироваться в глобальную угрозу.

Александр Лукашенко призвал поддержать инициативу создания электронной книги памяти жертв Тростенца. Ведь имена большинства пострадавших до сих пор неизвестны. Трагедия этого концлагеря слишком долго оставалась белым пятном в памяти Западной Европы. В ходе выступления на митинге-реквиеме Глава белорусского государства объявил минуту молчания.

После церемониала люди не спешили расходиться. Вчитывались в имена жертв, несли цветы к монументу, общались. Каждому хотелось поделиться своей личной трагедией. Ведь, пожалуй, нет такой семьи в Беларуси, которую не затронула бы Великая Отечественная. В концлагерях, на фронте и в партизанском движении, не дождавшись победы, погиб каждый третий житель нашей страны.

мемориал в Тростенце.jpg

Точка в деле Тростенца не поставлена, мемориализация бывшего концлагеря продолжается. Поэтапно, согласно утвержденному проекту, на территории в 43 гектара будут появляться новые скульптурные композиции. На месте гибели жертв нацизма вырастет площадь Парадокса. Стоящие вверх дном дома и деревья станут символами перевернутых с ног на голову ценностей общества XX века, когда человек убивал человека. Подобные объекты преподают современникам урок истории, чтобы помнили каждую личную трагедию во имя общего мирного завтра. 

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30.06.2018 21:40
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