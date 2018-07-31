Уникальный экземпляр! Точная копия кроссовера "Джили Атлас" из конструктора

Три недели работы и более 145 000 деталей! В Кобрине на фабрике игрушек команда из пяти человек своими руками собрала из конструктора точную копию кроссовера "Джили Атлас". Амбициозный проект уже успели оценить жители разных городов, потому как игрушечная модель предназначена для выставок. Размеры такого авто полностью соответствуют аналогу. Правда, единственный экземпляр не продается! Виктория Потоня - о секретах производства уникального кара.

Этот красный автомобиль, пожалуй, только на словах - игрушка. Вес - почти две тонны! Он самостоятельно не поедет, здесь нет двигателя и мест для пассажиров. Все потому, что собрана модель из конструктора.

Размеры, стоимость и вес точной копии "Джили Атлас" почти полностью соответствуют оригиналу. На создание модели ушло свыше 145 000 деталей, собирали ее не по чертежам и эскизам, а визуально. В сборочном цеху рядом стоял настоящий кроссовер.

Для эксклюзивной машины на кобринской фабрике игрушек тысячи деталей выпустили под заказ. Собирали копию внедорожника исключительно вручную. Опытные и творческие специалисты с задачей справились. Это стало проверкой и их собственных возможностей. Команда уже доказала, что может создавать из конструктора героев мультфильмов и целые игрушечные города. Но этот проект, признаются, самый амбициозный.

Идею собрать копию кроссовера из конструктора предложили организаторы международного автофеста в Гродно. Именно там и состоялся дебютный показ игрушечной модели. На сборку ушло 160 часов. Некоторые детали соединены клеем - для надежности. Это единственная хитрость разборного авто.

Оценить уникальную копию уже смогли жители двух областных центров. Модель внедорожника в красном сейчас радует глаз посетителей дилерского автоцентра в Бресте.

Эксклюзивная модель не продается. Но с ее помощью, надеются участники проекта, продажи "Джили" возрастут. Игрушечная модель в Бресте задержится ненадолго: график экспозиций уникального кара расписан на полгода вперед.