Уникальные морские артефакты в мобильном музее океанографии

9 Января 2018 18:04

Выйти на связь с белорусскими полярниками в режиме реального времени и самостоятельно управлять роботом-подводником. Мобильный музей океанографии путешествует по столице. Большая экспозиция разместилась в 12-метровом прицепе, который выглядит как подводная лодка. Внутри несколько сотен экспонатов - от моделей субмарин разных времен и архивных фотоснимков до живых обитателей водных глубин. Александра Кавелич увидела уникальные морские артефакты.

Эта экскурсия начинается еще снаружи. Яркая импровизированная подводная лодка на самом деле мобильный музей. В 12-метровом прицепе разместилась уникальная коллекция морских экспонатов. От моделей подводных лодок и водолазных костюмов до обитателей водных глубин.

Каждый артефакт - а всего их несколько сотен – имеет свою морскую историю. Тут же и интерактивная лаборатория.

На этом борту можно на время превратиться в капитана подводной лодки и, как на настоящей субмарине, увидеть океан с помощью вот такого перископа. Живую картинку морских глубин создают очки виртуальной реальности.

Мобильный музей получил приставку ІТ. Биологи-любители могут также познакомиться с роботом-океанографом, создать свой метеопрогноз и даже самостоятельно управлять виртуальной подводной лодкой или дроном.

Для школьников в музее проводят познавательные занятия - изучают основы 3D-фотографии, морские экосистемы и микроорганизмы.

В скором времени мобильная лаборатория начнет путешествие по стране. Подводная лодка-музей временно пришвартуется в Буда-Кошелево, Барановичах, Миорах и Борисове.