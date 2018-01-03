Уникальные IT-разработки в Год науки

31 Декабря 2017 21:23

Рассказывает Дмитрий Титов.

Сначала наши ребята изобрели велосипед, за который получили финансовую поддержку от миллиардера Ричарда Бренсона. Теперь стартап Kino-mo трансформировался в парящие голограммы и удивил еще и богача Марка Кьюбана.

Минск поразит всех новыми виртуальными билбордами. Голограммы увидят гости Европейских игр.

С весны мы берем курс на IT-страну. Впервые в этом году на нас обращают внимание гиганты IT-индустрии - вместе с Uber думаем над беспилотными автомобилями, а Google покупает наш стартап. Такого в белорусской IT-летописи еще не было.

Под Новый год подписан декрет ПВТ 2.0. Об этом трубят все мировые СМИ. Что такое блокчейн и криптовалюты - теперь можно узнать у нас. Беларусь первой в мире включила зеленый свет для этой технологии. Кстати, в БНТУ теперь будут готовить по специальности "Криптовалюты". И зачем теперь Кипр, если есть Беларусь, обсуждают в Сети.

Это лучшая IT-солянка года по версии АТН. Датчик, который определяет уровень загрязнения воздуха. Кардиологический центр в кармане. Дополненная реальность для операций. Дроны и модем для улучшения качества земледелия.

И, конечно, наши роботы, которые попали в десятку лучших на олимпиаде в Коста-Рике.

Есть что вспомнить в Год науки. Нога на педали первого белорусского электромобиля. Теперь в планах сделать и свою батарею. Собран офисный суперкомпьютер, который выполняет до 20 триллионов операций в секунду. И круче в два раза чем "СКИФ".

Ученые заглянули в будущее, описав в официальном документе все по пунктам до 2040 года. Главное, это монетизация научных разработок. Таков итог съезда ученых. Начинается новый этап - время становления интеллектуальной экономики. Этому государство будет всячески содействовать.

Открытием года мирового значения считаются найденные в Житковичском районе древние поселения славян, датируемые 4 веком нашей эры. Благодаря нашим ученым мы знаем, что они появились на 200 лет раньше, чем считалось.

Создана система ДНК-паспортизации человека, которая будет способствовать переходу к персонализированной медицине.

Тему образования была ключевой и на Республиканском педсовете. Именно экономика знаний, а также профессионалы в своей сфере обеспечивают конкурентоспособность страны, подчеркнул Президент.

Мы уже прошли два этапа развития образовательной сферы - период ломки и становления. И теперь находимся на пороге третьей ступени - совершенствования.