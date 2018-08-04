Трагическая новость. Умер лидер группы "Нейро Дюбель" Александр Куллинкович. Об этом рассказали родственники и коллеги музыканта в соцсетях. Ему было 46 лет. Причиной смерти стала недолеченная пневмония. В больницу Александр попал утром накануне. Сегодня "Нейро Дюбель" должен был выступать на музыкальном фестивале под Минском. Александр Куллинкович родился в Смолевичах. В конце восьмидесятых он основал группу "Нейро Дюбель". Выпустил 16 альбомов. Читатели "СБ. Беларусь сегодня" знали Александра еще и как колумниста. О дате и месте прощания с артистом пока не сообщается.