Украшением колонны стала презентация новинки белорусского военпрома - БТР-70-МБ-1

БТР-70-МБ-1. Мощный и маневренный. Служит для перевозки и огневой поддержки десанта.

В результате модернизации машина получила улучшенные ходовые качества и защитные характеристики.

На вооружение бронетранспортер поступил в этом году. Широкая публика сегодня увидела машину впервые.

История человечества - это история войн. И с давних пор люди старались защитить себя в бою. XX век - век кровопролитных конфликтов и появления принципиально новых образцов вооружения.

В Первую мировую для поддержки пехоты создается первая бронетехника. Она предназначена для перевозки и прикрытия десанта, минометных и артиллерийских расчетов.

Вот он - первый серийный бронетранспортер в СССР. Создан в 1947 году на базе армейского грузовика. БТР-40 рассчитан на перевозку восьми десантников и двух членов экипажа. Крыши у него не было, а из вооружения - один станковый пулемет.

Простой по конструкции БТР-40 быстро завоевал популярность в войсках. Однако более всего провоевал БТР-40 в кино, причем на стороне немцев. Уж больно походил на вражескую технику.

Первые БТРы пасовали перед препятствиями. Чтобы решить эту проблему, конструкторы создают восьмиколесные боевые машины. Формула 8х8 с независимой подвеской каждого колеса и трансмиссией не только обеспечила высокую проходимость машин, но и максимальную живучесть при подрывах на минах.

Вот типичный пример из боевого пути самого известного "афганского" бронетранспортера - БТР-70. После подрыва на мине (взрыв произошел под правым передним колесом) были полностью разрушена резина и подвеска колеса.

И в таком состоянии машина преодолела еще 10 километров пути. Ни одна противотанковая мина почти не в силах была остановить БТР-70.

После развала СССР "семидесятки" остаются на вооружении белорусской армии. Но условия ведения современных конфликтов требуют от людей и техники большего.

Белорусские конструкторы модернизируют БТР-70. Апгрейд добавил боевой машине мощи и динамики. Отечественный бронетранспортер получил индекс БТР-70МБ-1.

Если в БТР-70 десантирование солдат невозможно до полной остановки машины, то в белорусской версии корпус доработан. Бронетранспортер можно покинуть на ходу с помощью откидного мостика. Такая, казалось бы, мелочь экономит в бою бесценные минуты.

БТР-70МБ-1 с ходу преодолевает окопы, траншеи и водные преграды вплавь. А еще эта боевая машина - мастер маскировки. Шесть установок для пуска дымовых гранат образуют сплошную дымовую завесу на расстоянии в 300 метров.

Цифровая радиостанция "Дрофа" белорусского производства четко и без помех передает речевую и цифровую информацию на дальние расстояния. А прибор ночного видения дает водителю отличную картинку в любое время суток.

Современная боевая машина БТР-70-БМ-1, которой буквально море по колено, поступила на вооружение белорусской армии в этом году.

Широкая премьера отечественного бронетранспортера состоится на параде в День Независимости.